Додик: Европа пытается сохранить себя за счет воюющей с Россией Украины

Страны Евросоюза (ЕС) пытаются сохранить себя за счет воюющей с Россией Украины, заявил лидер партии «Союз независимых социал-демократов» и бывший президент Республики Сербской Милорад Додик. Его цитирует РИА Новости.

«Дело в том, что сегодня Украина для Западной Европы представляет собой единственный возможный элемент своего сохранения», — объяснил он.

По словам Додика, европейцы «пытались вести войну с Россией через Украину и делают это и по сей день».

Ранее Додик признался в желании посетить Москву и торжества по случаю Дня Победы 9 мая.

В марте Додик заявил, что сохранение Евросоюзом санкций против России является глупостью. По его словам, объединение таким образом стремится к самоуничтожению.