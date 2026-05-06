Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:08, 6 мая 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности смертельного наезда байкера на звезду клипа «Девочка-война»

В Москве возбудили дело против байкера, сбившего звезду клипа «Девочка-война»
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Godlikeart / Shutterstock / Fotodom

В Москве возбудили дело в отношении 34-летнего водителя мотоцикла, который сбил девушку-фотографа Ксению Добромилову. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Госавтоинспекции Москвы.

Дело расследуется по статье 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств») УК РФ. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Как стало известно ТАСС, в момент ДТП мотоциклист был трезв.

О смертельной аварии на Большой Дорогомиловской улице сообщалось 5 мая. Добромилова фотографировала прокаты байкеров, когда один из них встал на заднее колесо. Водитель не справился с управлением и сбил девушку.

Добромилова была известна в мотосообществе как фотограф и блогер. Также она снималась в клипе HammAli & Navai на песню «Девочка-война». Ей было 34 года.

Ранее сообщалось, что в Иркутске суд взял под стражу мужчину, поджегшего машину с водителем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Мировые запасы нефти рекордно снизились

    В России резко выросло число подставных аварий

    Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

    Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

    Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

    Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

    Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

    Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

    Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok