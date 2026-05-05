Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:56, 5 мая 2026Россия

В Москве мотоциклист насмерть сбил девушку-фотографа

Shot: В Москве мотоциклист насмерть сбил девушку-фотографа Добромилову
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетДТП в Москве:

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Блогер и звезда клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в Москве — ее сбил мотокицлист, которого она снимала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова снимала байкеров и в какой-то момент, находясь на проезжей части, попала под мотоцикл. Медики пытались ее спасти, однако она скончалась. Водитель мотоцикла от госпитализации отказался, позже его задержали.

Добромилова была известна в мотосообществе как фотограф и блогер. Также она снималась в клипе HammAli & Navai на песню Девочка-война. Ей было 34 года.

Ранее российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    В Москве мотоциклист насмерть сбил девушку-фотографа

    Макрон спел песню Азнавура под аккомпанемент Пашиняна

    МИД Белоруссии вызвал временного поверенного в делах Армении из-за действий Еревана

    Назван фаворит матча «Краснодар» — «Динамо» в Кубке России

    Погибшую в ДТП звезду КВН похоронили в Сочи

    Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре

    ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов

    Канцлера Германии призвали отправить в отставку

    Биолог описала произошедшие на грани жизни и смерти видения

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok