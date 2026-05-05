Shot: В Москве мотоциклист насмерть сбил девушку-фотографа Добромилову

Блогер и звезда клипа «Девочка-война» Ксения Добромилова погибла в Москве — ее сбил мотокицлист, которого она снимала. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Авария произошла на Большой Дорогомиловской улице. Добромилова снимала байкеров и в какой-то момент, находясь на проезжей части, попала под мотоцикл. Медики пытались ее спасти, однако она скончалась. Водитель мотоцикла от госпитализации отказался, позже его задержали.

Добромилова была известна в мотосообществе как фотограф и блогер. Также она снималась в клипе HammAli & Navai на песню Девочка-война. Ей было 34 года.

Ранее российский рэпер Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров) попал в ДТП на Зубовском бульваре в центре Москвы. Музыкант вылетел с дороги и врезался в светофор на автомобиле Ferrari, номерные знаки на котором отсутствовали.