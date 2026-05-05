Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:58, 5 мая 2026Наука и техника

В Windows стало меньше рекламы

Microsoft отключила рекомендательную ленту MSN с рекламой в Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft согласилась убрать рекламные интеграции из виджетов в Widows 11. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа, которые изучили предварительную версию операционной системы (ОС), обнаружили отсутствие рекомендательной ленты MSN (Microsoft Network) в виджетах. С помощью MSN отображаются последние новости, погода, котировки акций и реклама в продуктах Microsoft. В компании объяснили, что это нововведение внедрили ради того, чтобы сделать ОС «более спокойной».

По словам авторов издания, на рекомендательную ленту в виджетах часто жалуются пользователи Windows 11. В корпорации уточнили, что тестируют решение, при котором лента MSN будет отключена по умолчанию. Активировать ее обратно можно будет через настойки системы.

В материале говорится, что с помощью рекомендательной системы Microsoft имеет возможность зарабатывать на пользователях Windows. «Это отличная новость для всех, и это также позитивный знак того, что в своем масштабном обновлении Windows 11 Microsoft не боится вносить изменения, которые действительно нужны пользователям, даже если они потенциально могут помешать ее доходам», — описали новую особенность ОС журналисты. Однако они подчеркнули, что так как новая функция находится на очень раннем этапе тестирования, от нее могут отказаться.

В начале мая стало известно, что среди пользователей из России резко набрала популярность операционная система Windows 11. Доля Windows 10, напротив, снизилась с 62,8 до 49,52 процента за месяц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия нанесла удар возмездия по Украине. В Одессе масштабный пожар, тысячи домов остались без газа, логистика ВСУ нарушена

    Опубликован архивный документ о потерях в ЧВК «Вагнер»

    ЕС выделил помощь армии Армении на 30 миллионов евро

    КМП США отработал переброску «убийц кораблей» NMESIS по воздуху

    В России стало больше пирамид и нелегальных кредиторов

    В Харькове произошли мощные взрывы

    53-летняя бывшая жена Лепса показала лицо без макияжа

    Повар предостерег от опасной для здоровья ошибки при приготовлении яиц

    Открыт способ замедлить разрушение мозга при болезни Альцгеймера

    Маршал назвал причину бесплатных выступлений в День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok