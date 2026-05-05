В Windows стало меньше рекламы

Microsoft отключила рекомендательную ленту MSN с рекламой в Windows 11

Корпорация Microsoft согласилась убрать рекламные интеграции из виджетов в Widows 11. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа, которые изучили предварительную версию операционной системы (ОС), обнаружили отсутствие рекомендательной ленты MSN (Microsoft Network) в виджетах. С помощью MSN отображаются последние новости, погода, котировки акций и реклама в продуктах Microsoft. В компании объяснили, что это нововведение внедрили ради того, чтобы сделать ОС «более спокойной».

По словам авторов издания, на рекомендательную ленту в виджетах часто жалуются пользователи Windows 11. В корпорации уточнили, что тестируют решение, при котором лента MSN будет отключена по умолчанию. Активировать ее обратно можно будет через настойки системы.

В материале говорится, что с помощью рекомендательной системы Microsoft имеет возможность зарабатывать на пользователях Windows. «Это отличная новость для всех, и это также позитивный знак того, что в своем масштабном обновлении Windows 11 Microsoft не боится вносить изменения, которые действительно нужны пользователям, даже если они потенциально могут помешать ее доходам», — описали новую особенность ОС журналисты. Однако они подчеркнули, что так как новая функция находится на очень раннем этапе тестирования, от нее могут отказаться.

В начале мая стало известно, что среди пользователей из России резко набрала популярность операционная система Windows 11. Доля Windows 10, напротив, снизилась с 62,8 до 49,52 процента за месяц.