Россиян предупредили об опасном последствии частого приема обезболивающих

Врач Романова: Прием обезболивающих может спровоцировать носовое кровотечение

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Романова предупредила об опасном последствии частого приема нестероидных противовоспалительных препаратов от боли. О побочном эффекте этой группы лекарств она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Романова заявила, что частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов может спровоцировать носовое кровотечение. Она посоветовала при возникновении этого симптома обращаться к врачу. По ее словам, специалист в этом случае отменит обезболивающее и назначит лекарство, которое укрепит сосуды.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался, что нарушает медицинское правило. Он рассказал, что всегда запрокидывает голову назад при кровотечении из носа, хотя, согласно медицинским рекомендациям, этого делать нельзя.

Перед этим Мясников назвал группу препаратов, которые могут вызвать опасное для жизни внутреннее кровотечение. Он призвал принимать их только под наблюдением врача.