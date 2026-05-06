Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:15, 6 мая 2026Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасном последствии частого приема обезболивающих

Врач Романова: Прием обезболивающих может спровоцировать носовое кровотечение
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Bits And Splits / Shutterstock / Fotodom

Врач-оториноларинголог, кандидат медицинских наук Ольга Романова предупредила об опасном последствии частого приема нестероидных противовоспалительных препаратов от боли. О побочном эффекте этой группы лекарств она рассказала в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

Романова заявила, что частый прием нестероидных противовоспалительных препаратов может спровоцировать носовое кровотечение. Она посоветовала при возникновении этого симптома обращаться к врачу. По ее словам, специалист в этом случае отменит обезболивающее и назначит лекарство, которое укрепит сосуды.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался, что нарушает медицинское правило. Он рассказал, что всегда запрокидывает голову назад при кровотечении из носа, хотя, согласно медицинским рекомендациям, этого делать нельзя.

Перед этим Мясников назвал группу препаратов, которые могут вызвать опасное для жизни внутреннее кровотечение. Он призвал принимать их только под наблюдением врача.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посудомойщица вербовала российских кадетов в легион «Свобода России». Для этого она разработала педагогическую игру с поощрениями

    Мировые запасы нефти рекордно снизились

    В России резко выросло число подставных аварий

    Россиянин поставил на поражение «Спартака» и выиграл почти 4 миллиона рублей

    Воспитывавшую террориста из российского кадета посудомойщицу приговорили к 19 годам

    Турецкую МБР Yildirimhan сочли оружием против России

    Экс-сослуживец перешедшего к ВСУ Климова рассказал об изменениях в предателе перед побегом

    Вежливый ультиматум при задержании россиян за призывы к диверсиям попал на видео

    Мощная лавина заблокировала трассу в российском регионе

    Легкий самолет «Байкал» отказались считать заменой «кукурузника»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok