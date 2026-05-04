Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:44, 4 мая 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников признался в нарушении медицинского правила

Врач Мясников заявил, что при носовом кровотечении нужно наклонять голову вперед
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Jaromir Chalabala / Shutterstock / Fotodom

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался, что нарушает одно медицинское правило. О том, какую распространенную ошибку он совершает, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил у гостьи передачи, нужно ли при кровотечении из носа запрокидывать голову назад. Собеседница ответила положительно и добавила, что часто видела, как люди таким образом пытаются остановить кровь.

«На самом деле мы все это делаем (запрокидываем голову назад при носовом кровотечении — прим. «Ленты.ру»). И я это делаю», — заявил Мясников. При этом, как уточнил доктор, согласно медицинским рекомендациям, необходимо наклонять голову вперед, чтобы не заглатывать кровь.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» похвастался одним врачебным умением. Телеведущий сообщил, что может определять по лицу человека с запором.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина подготовила компромиссный вариант завершения конфликта. В чем он заключается и как связан с ЕС?

    Семь человек пострадали при ударе ВСУ из «Града» по территории «Мираторга» в России

    Два туриста упали с балкона аэропорта Азии с разницей в пару часов и не выжили

    Необходимость импорта морепродуктов в Россию объяснили

    В российском регионе осквернили могилы бойцов СВО

    Немцы запретили советскую символику на 9 мая

    Стало известно о назначении нового главнокомандующего ВКС России

    Обнаружен способ снизить вред недосыпа для мозга

    Страна НАТО нарастила импорт российских металлов

    Раскрыты подробности о смерти советского военачальника в Доме на набережной в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok