Доктор Мясников признался в нарушении медицинского правила

Врач Мясников заявил, что при носовом кровотечении нужно наклонять голову вперед

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников признался, что нарушает одно медицинское правило. О том, какую распространенную ошибку он совершает, специалист рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим».

В рубрике «Вопросы от доктора» Мясников спросил у гостьи передачи, нужно ли при кровотечении из носа запрокидывать голову назад. Собеседница ответила положительно и добавила, что часто видела, как люди таким образом пытаются остановить кровь.

«На самом деле мы все это делаем (запрокидываем голову назад при носовом кровотечении — прим. «Ленты.ру»). И я это делаю», — заявил Мясников. При этом, как уточнил доктор, согласно медицинским рекомендациям, необходимо наклонять голову вперед, чтобы не заглатывать кровь.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» похвастался одним врачебным умением. Телеведущий сообщил, что может определять по лицу человека с запором.