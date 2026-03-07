Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:18, 7 марта 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников дал россиянам совет

Мясников заявил, что людям лучше не знать о том, есть ли у них риск тромбоза
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Motortion Films / Shutterstock / Fotodom

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не узнавать, есть ли у них проблемы с тромбами. Этот совет он дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Если бы меня спросили, что лучше — знать вам про проблемы с тромбозом или не знать? Вот лучше ничего не знайте. Целее будете», — заявил врач.

Он объяснил, что многие люди, узнав о том, что у них есть риск развития тромбоза, начинают бесконтрольно принимать кроверазжижающие препараты. По словам доктора, при неправильном приеме эти лекарства могут спровоцировать опасное для жизни внутреннее кровотечение.

Ранее Мясников назвал прием одного препарата самой распространенной причиной, по которой пересаживают печень. Врач объяснил, что навредить этому органу может парацетамол.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран ударил по нефтяному танкеру в Ормузском проливе

    Российская спортсменка выиграла бронзу Паралимпиады

    Захарова назвала идею фикс Киева

    Доктор Мясников дал россиянам совет

    Россиянина оштрафовали за опубликованную 12 лет назад картинку в соцсети

    В Совфеде высказались об отношениях России и Ирана

    В российском посольстве рассказали об обстановке в Тегеране

    Президент Ирана принес извинения соседним странам за ракетные удары

    НХЛ дисквалифицировала Малкина

    Российские туристы на Шри-Ланке оказались под угрозой выселения из отелей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok