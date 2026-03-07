Доктор Мясников дал россиянам совет

Мясников заявил, что людям лучше не знать о том, есть ли у них риск тромбоза

Врач и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не узнавать, есть ли у них проблемы с тромбами. Этот совет он дал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск с рекомендацией специалиста доступен на платформе «Смотрим».

«Если бы меня спросили, что лучше — знать вам про проблемы с тромбозом или не знать? Вот лучше ничего не знайте. Целее будете», — заявил врач.

Он объяснил, что многие люди, узнав о том, что у них есть риск развития тромбоза, начинают бесконтрольно принимать кроверазжижающие препараты. По словам доктора, при неправильном приеме эти лекарства могут спровоцировать опасное для жизни внутреннее кровотечение.

Ранее Мясников назвал прием одного препарата самой распространенной причиной, по которой пересаживают печень. Врач объяснил, что навредить этому органу может парацетамол.