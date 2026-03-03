Реклама

15:25, 3 марта 2026

Доктор Мясников назвал прием популярного лекарства самой частой причиной пересадки печени

Мясников назвал неправильный прием парацетамола частой причиной пересадки печени
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Annette Riedl / dpa / Globallookpress.com

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал прием популярного препарата самой частой причиной, по которой людям пересаживают печень. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что печени может вредить парацетамол. «По сей день умирают люди. И это (неправильный прием парацетамола — прим. «Ленты.ру») самая частая причина пересадки печени. Это именно парацетамол, а не алкоголь», — предупредил Мясников.

Доктор подчеркнул, что для людей с заболеваниями печени суточная доза лекарства составляет два грамма, тогда как для здорового человека — четыре грамма. Он призвал зрителей не нарушать эти рекомендации, чтобы не столкнуться с опасными последствиями.

Ранее Мясников призвал россиян не игнорировать симптом, который может показаться безобидным. По его словам, повышение давление во время визита к врачу может указывать на гипертонию.

