18:51, 24 февраля 2026Интернет и СМИ

Доктор Мясников призвал россиян не игнорировать безобидный на первый взгляд симптом

Мясников: Повышение давления на приеме у врача указывает на риск гипертонии
Евгения Наумова
Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников призвал россиян не игнорировать гипертонию «белого халата» — повышение артериального давления на приеме в медицинском учреждении из-за страха перед врачами. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск которой доступен на платформе «Смотрим», он предупредил, что этот безобидный на первый взгляд симптом указывает на риск развития гипертонии.

«Если раньше мы говорили, что гипертония "белого халата" — это, так сказать, не считается, это не гипертония, сегодня мы говорим: не-а. Если у человека (...) подскочило давление просто от вида доктора, такой доктор ужасный, то все равно — не сейчас, а спустя какое-то время — вы все равно в группе риска, у вас давление будет повышаться», — рассказал Мясников.

Врач заявил, что тем, кто столкнулся с этим симптомом, необходимо следить за своим давлением.

Ранее Мясников в программе «О самом главном» назвал четыре способа снизить давление без таблеток. В частности, специалист посоветовал отказаться от соли.

