Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
07:16, 6 мая 2026Забота о себеЭксклюзив

Россиянам назвали угрожающий здоровью способ хранения шашлыка

Роскачество: Неправильное хранение готового шашлыка может навредить здоровью
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

Несоблюдение правил температурного режима при хранении готового шашлыка может навредить здоровью, рассказала директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвала наиболее частые нарушения при хранении мяса и готового блюда в условиях жаркой погоды.

Собеседница отметила, что вопрос безопасного хранения мяса становится особенно актуальным, когда температура воздуха на пикнике превышает плюс 25 градусов. По словам Спеценко, основная проблема заключается не в качестве самого продукта, а в его транспортировке и хранении до и после приготовления.

При перевозке мяса к месту пикника время нахождения продукта вне холодильника не должно превышать двух часов. При температуре выше плюс 25 этот интервал сокращается до одного часа. Свежее охлажденное мясо желательно приготовить в течение 10-12 часов после покупки, в идеале — в первые четыре часа, но с условием хранения в холодильнике до приготовления

Елена Спеценкодиректор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества

После приготовления шашлык также требует соблюдения температурного режима, отметила Спеценко. Она объяснила, что при комнатной температуре готовое мясо можно оставлять не более двух часов, а в жаркую погоду (выше плюс 25 градусов) этот срок сокращается до одного часа.

«Прежде чем отправлять мясо в холодильник, его следует охладить при комнатной температуре. Если убрать горячий продукт в холод сразу, это может привести к неравномерному охлаждению и развитию микроорганизмов. Признаками того, что мясо или готовый шашлык хранились неправильно, могут служить изменение цвета, появление слизи на поверхности, неприятный запах. При обнаружении этих признаков продукт следует выбросить и ни в коем случае не употреблять в пищу», — добавила эксперт.

Материалы по теме:
Майские праздники в 2026 году: как россияне будут отдыхать и работать, производственный календарь
Майские праздники в 2026 году:как россияне будут отдыхать и работать, производственный календарь
14 апреля 2026
Первомай за Полярным кругом. Что готовят на мангале в Арктике?
Первомай за Полярным кругом.Что готовят на мангале в Арктике?
30 апреля 2026

Также Спеценко рекомендовала не есть шашлык, если присутствует неприятный кислый или затхлый запах, у мяса появился неестественный цвет, а поверхность стала липкой или скользкой. Термическая обработка в этом случае не поможет спасти продукт, заключила она.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Гусев напомнил россиянам об административной ответственности за жарку шашлыка в неположенных местах в майские праздники. Провинившихся могут наказать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны сделало заявление о смертельной атаке ВСУ на Россию перед перемирием Зеленского

    Медведев порассуждал о денацификации ФРГ

    Российская свадьба закончилась смертью одного из гостей

    Стало известно о тайном сообщении США Ирану перед новой операцией в Ормузском проливе

    Охранника Трампа поймали за публичной мастурбацией на глазах у постояльцев отеля

    Захарова заявила о готовности российских дипломатов к провокациям в Европе

    Останки миллиардера с батискафа «Титан» вернули вдове в «обувной коробке»

    Россиян предупредили об окладах ниже минимального размера оплаты труда

    Назван идеальный распорядок приема пищи в течение дня

    Опубликовано ранее неизвестное фото «кыштымского карлика»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok