Губернатор Сальдо сообщил о тяжелой обстановке в Херсоне

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о тяжелой обстановке в областном центре Херсоне, который контролируется Украиной. Его слова приводит РИА Новости.

«Люди говорят о давлении со стороны украинских силовиков, мобилизационных облавах, размещении военных рядом с гражданской инфраструктурой, страхе и усталости», — отметил чиновник.

Он добавил, что сведения приходят по закрытым каналам с правобережья Днепра, поэтому некоторые детали нельзя раскрывать в целях безопасности информаторов.

Ранее Сальдо заявил, что киевские власти обманным путем убеждают жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона выехать из города и бросают их, не оказывая никакой помощи.