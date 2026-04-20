04:17, 20 апреля 2026

Сальдо: Киев обманом убеждает жителей Херсона выехать и бросает их
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Киевские власти обманным путем убеждают жителей подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона выехать из города и бросают их, не оказывая никакой помощи. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«(Киев) силком их выталкивает и различными обманными методами, манипуляциями заманивает их на выезд из Херсона и других населенных пунктов правого берега, а потом бросает их, никакой помощи не оказывает там, куда люди выезжают», — рассказал Сальдо.

Ранее Сальдо сообщил, украинские военные фактически уничтожили детские сады и школы в Алешках. Город располагается на левом берегу Днепра, всего в нескольких километрах от Херсона.

