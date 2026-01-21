«Ъ»: В 2025 году в России закрыли 643 шоурума китайских автобрендов

В 2025 году количество шоурумов с китайскими машинами в России резко упало. Об этом со ссылкой на данные «Газпромбанк Автолизинга» и «АвтоБизнесРевю» сообщает «Коммерсантъ».

За год закрыли 643 шоурума китайских автобрендов. Это количество в годовом выражении увеличилось в 1,4 раза. В то же время открыли 459 новых салонов — это втрое меньше, чем в прошлом году. Всего же число шоурумов с автомобилями из Поднебесной сократилось на семь процентов, до 2,6 тысячи. Их доля на отечественном рынке стала меньше, с 67 до 64 процентов.

Как отмечают в «Газпромбанк Автолизинге», почти каждый четвертый салон китайских автомобилей в минувшем году закрыли или переформатировали под другой бренд. Более сотни авторетейлеров предпочли больше не инвестировать в бренды из КНР, а работать с новыми российскими марками (которые представляют собой перелицованные китайские автомобили местной сборки).

Больше всего за год (55 единиц) открыли шоурумов с российскими Solaris (перелицованные Hyundai и Kia). Они заменяли «не оправдавшие себя в части прибыльности» салоны Kaiyi, BAIC, SWM, FAW и JAC. На втором и третьем местах салоны с корейским KGM (54) и Li Auto — (44). Чаще всего за год закрывали салоны с брендами BAIC (56), Bestune (54) и JAC (44).

Китайские автопроизводители столкнулись со снижением рентабельности бизнеса в РФ с начала 2025 года. По итогам первого квартала в стране были закрыты в общей сложности 213 шоурумов брендов из КНР, в том числе таких крупных игроков, как Geely, Jetour и Jaecoo. Аналитики объясняют динамику с общим снижением продаж машин на внутреннем рынке, жесткой денежно-кредитной политикой Центробанка, снижением доступности автозаймов и регулярным повышением утильсбора. Кроме того, у россиян возникает все больше вопросов к качеству китайских автомобилей.

