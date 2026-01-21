Командир «Ахмата» Алаудинов дал совет старшеклассникам

Генерал Алаудинов приехал в московскую школу №1448 и поговорил с учениками

Командир отрядов Вооруженных сил России, объединенных под общим наименованием «Ахмат», генерал-лейтенант Апти Алаудинов приехал в Москву и встретился со школьниками. Отчет о него визите опубликован в сообществе учебного заведения в Telegram.

К публикации приложены несколько снимков, сделанных во время мероприятия, прошедшего в Шуваловской школе №1448. На одной из фотографий генерал подписывает книгу «Войско Иисуса (Исы, мир Ему) в битве против войска даджаля-антихриста», соавтором которой он является.

В ходе общения генерал дал напутствия старшеклассникам. В частности, он посоветовал им любить родителей и читать как можно больше русской классики. Юношам же он рекомендовал быть честными, указав, что честность — главное качество мужчины.

Ранее Апти Алаудинов обратился к своим критикам. Генерал добавил, что направленные против него и «Ахмата» статьи ничего не поменяют. «Единственное, если вы пишете какую-то статью против меня, при любом раскладе делайте это умно, чтобы завтра не попасть под какую-нибудь статью», — отметил он.