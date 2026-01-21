Реклама

02:57, 21 января 2026Культура

Лоза назвал Долину мемом

Лоза заявил, что Долина стала мемом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Лариса Долина

Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Народная артистка России Лариса Долина уже стала мемом, заявил певец Юрий Лоза, пишет РИА Новости.

«Долина уже вообще рассматривается как мем определенный, ее фамилию произносят как имя нарицательное, кто-то придумал и ввел уже термин "эффект Долиной", даже несколько терминов есть», — высказался он. Артист назвал Долину мемом.

Лоза отметил, что появилась целая терминология, связанная с ситуацией, которая произошла с исполнительницей. Он допустил, что «терминология войдет в жизнь и станет устойчивым словосочетанием». Исполнитель считает, что оно будет на слуху долгое время.

Ранее адвокат Андрей Алешкин заявил, что Долина не сможет наказать авторов мемов, использующих ее изображение.

