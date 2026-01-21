Мерц захотел поговорить с Трампом

Bild: Германия попросила организовать в Давосе встречу Мерца с Трампом

Правительство Германии попросило организовать на полях Всемирного экономического форума в Давосе встречу немецкого канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета Bild.

«Американцы (Трамп прибывает с делегацией из 300 человек) также сигнализировали о заинтересованности во встрече. Но на данный момент время и место еще не назначены», — пишет издание.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул форум в Давосе, так и не договорившись о личной встрече с Трампом.