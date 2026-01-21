Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:42, 21 января 2026Мир

Мерц захотел поговорить с Трампом

Bild: Германия попросила организовать в Давосе встречу Мерца с Трампом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Christian Mang / Reuters

Правительство Германии попросило организовать на полях Всемирного экономического форума в Давосе встречу немецкого канцлера Фридриха Мерца с президентом США Дональдом Трампом. Об этом со ссылкой на высокопоставленный источник сообщает газета Bild.

«Американцы (Трамп прибывает с делегацией из 300 человек) также сигнализировали о заинтересованности во встрече. Но на данный момент время и место еще не назначены», — пишет издание.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон покинул форум в Давосе, так и не договорившись о личной встрече с Трампом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Часы Rolex, Land Rover и счет в Цюрихе. Посчитано имущество Зеленского и его супруги

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Российский оперуполномоченный поплатился за раскрытие секретной информации

    Части россиян пообещали трескучие морозы

    Великобритания активизировала переговоры о продаже военных кораблей Дании

    ВС России уничтожили офицеров элитного полка ВСУ

    Летевший в Магадан самолет вынужденно сел в другом городе

    Россиянам представят новые шоу

    Российский военкор назвал две цели удара ВСУ по Адыгее

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok