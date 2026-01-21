Макрон покинул Давос без встречи с Трампом

Politico: Макрон покинул форум в Давосе, не договорившись о встрече с Трампом

Президент Франции Эммануэль Макрон покинул Всемирный экономический форум (ВЭФ) в Давосе, так и не договорившись о личной встрече с американским коллегой Дональдом Трампом. На это обратила внимание газета Politico.

«Макрон покинул Давос во вторник, не добившись личной встречи с Трампом, несмотря на то, что в конце этой недели пригласил его в Париж в сообщении, которое Трамп опубликовал в соцсетях», — говорится в публикации.

Издание сообщает, что канцлер Германии Фридрих Мерц, напротив, по-прежнему надеется провести переговоры с Трампом на полях форума 21 января.

Ранее Трамп вылетел на ВЭФ, однако был вынужден вернуться в США из-за технической неисправности самолета. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована «небольшая проблема с электрикой».

Вскоре Трамп вновь вылетел в Давос на запасном самолете.