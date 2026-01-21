Реклама

Трамп вылетел в Давос после экстренной замены самолета

CNN: Трамп вылетел в Давос на запасном борту
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп вылетел в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) после вынужденной замены его борта Air Force One, на котором обнаружили неисправность электропроводки. Об этом сообщает CNN.

«Изначально для перелета в Швейцарию Трамп выбрал Boeing VC-25 — модифицированную военную версию культового четырехмоторного авиалайнера 747. Этот самолет был вынужден вернуться на объединенную базу Эндрюс после возникновения проблем с электричеством вскоре после взлета. Сейчас Трамп летит на Boeing C-32A — версии двухмоторного реактивного самолета 757 для ВВС США», — передает телеканал.

Ранее Трамп вылетел на ВЭФ в Давосе, однако был вынужден вернуться в США из-за технической неисправности. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, вскоре после взлета у президентского борта была зафиксирована «небольшая проблема с электрикой».

19 января газета The Financial Times (FT) сообщила, что в этом году ВЭФ может стать ареной для столкновения Трампа со странами Европы из-за напряженности вокруг вопроса о статусе Гренландии.

