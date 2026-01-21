Реклама

Москвичей предупредили о перекрытии центральных улиц

Дептранс: 22 и 23 января в центре Москвы возможны локальные ограничения движения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Роман Канащук / Коммерсантъ

В четверг и пятницу, 22 и 23 января, в центре Москвы возможны локальные ограничения движения. О перекрытии дорог предупреждает жителей столицы дептранс в своем Telegram-канале.

Движение автомобилей могут приостановить в Центральном, Западном, Северо-Западном, Северо-Восточном и Северном административных округах.

«Рекомендуем для поездок воспользоваться метро, МЦК и МЦД. Если отложить поездку на авто невозможно, вечером планируйте выезд на более позднее время — после 20:00. Так вы сэкономите время в пути», — посоветовали в ведомстве.

На движение на дорогах также могут повлиять погодные условия, ремонтные работы и мелкие ДТП, добавили в дептрансе.

До этого жителей Москвы призвали массово пересесть на метро 16 января. Причиной локальных ограничений движения стали неблагоприятные погодные условия. Водителям посоветовали отказаться от автомобилей в пользу общественного транспорта.

