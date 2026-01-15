Москвичей призвали массово пересесть на метро

Дептранс: Москвичам стоит пересесть на метро 16 января из-за непогоды

В пятницу, 16 января, московским водителям стоит массово отказаться от поездок на машинах и пересесть на метро. Поступить так на фоне непогоды призвали в столичном дептрансе, предупреждение опубликовали в Telegram-канале ведомства.

В связи с погодным условиями возможны локальные ограничения движения в Центральном, Западном и Юго-Западном административных округах Москвы. Поэтому быстрее всего по городу получится добраться на метро, отметили в дептрансе.

«На дорожное движение также могут повлиять снижение средней скорости из-за погодных условий, мелкие ДТП и ремонтные работы на дороге», — уточнили в ведомстве.

