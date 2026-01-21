На берег вынесло кучи сырого картофеля фри

В Великобритании на пляж вынесло тысячи пакетов сырого картофеля фри

В графстве Суссекс, Великобритания, на пляже нашли кучи сырого картофеля фри. Об этом пишет «Би-би-си».

Тысячи пакетов с картофелем вынесло на берег после шторма в Ла-Манше. Он смыл в море около 20 контейнеров с различными продуктами питания.

Живущий неподалеку Джоэл Бонничи сравнил пляж, покрытый картофелем, с золотыми песками побережья Карибского моря. По словам мужчины, местами картофеля так много, что он возвышается над землей на 76 сантиметров.

Главная проблема заключается не в самих кучах картофеля, а в том, что на берег вынесло и пластиковые упаковки от него. Бонничи объяснил, что неподалеку живет колония тюленей, которые любят играть с пакетами и могут их проглотить. Это опасно для их здоровья и может даже стоить им жизни.

Бонничи призвал неравнодушных людей выходить на пляжи и убирать пакеты, пока власти графства не разберутся с проблемой.

Ранее сообщалось, что на берегах острова Уайт, Великобритания, стали находить бананы. Их вынесло на берег после аварии на грузовом судне.

