В Великобритании на пляже нашли тысячи бананов

На берегах острова Уайт, Великобритания, стали находить бананы. Об этом пишет ITV.

Тысячи бананов вынесло на берег после аварии на грузовом судне. С него в воду упало около 16 контейнеров. В восьми из них были бананы, в двух — плантаны, в одном — авокадо, оставшиеся пять были пусты.

Агентство морской береговой охраны напомнило жителям, что они могут оставить себе бананы, плантаны и авокадо. Однако обломки контейнеров необходимо передать ведомству.

Ранее сообщалось, что в Австралии на пляж вынесло живую корову. Предполагается, что животное оказалось в океане во время наводнения.

