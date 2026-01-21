Реклама

15:39, 21 января 2026

На фоне скандала в Rendez-Vous появился свитер с надписью Courchevel за 10 тысяч рублей

Карина Черных
Карина Черных

Фото: Rendez-Vous

На фоне скандала, связанного с пресс-туром российских звезд во французские Альпы, в ассортименте известной сети мультибрендовых магазинов Rendez-Vous Russia («Рандеву») появился свитер с надписью Courchevel. Товар можно приобрести на одноименном сайте.

Компания предложила покупателям вязаный свитер французского модного бренда Maison David. Предмет гардероба полностью изготовлен из натуральной шерсти и оформлен надписью, отсылающей к роскошному курорту, на который компания недавно свозила российских инфлюэнсеров. Его стоимость составляет более 10 тысяч рублей.

Rendez-Vous также прорекламировала новинку в своем официальном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Покупатели не оценили пост компании и раскритиковали его в комментариях: «Ох, размотают вас, конечно. Водолазки для извинений как раз нужны будут», «Принципиально отменила все заказы», «Не патриотично», «Ждем юбилей "Пятерочки" в Монте-Карло», «Поднять зарплату простым рабочим не хотите? Пока вы урезаете выплаты своим работникам, сами шикуете во Франции».

Ранее стало известно, что Rendez-Vous организовала поездку Куршевель и пригласила модель Елену Перминову, журналистку Ксению Собчак, блогершу Оксану Самойлову, актрису Елизавету Базыкину, стилиста Александра Рогова, бизнесвумен Ксению Шипилову и других знаменитостей. По данным журналистов, пресс-тур, приуроченный к 25-летнему юбилею сети, мог стоить около 30 миллионов рублей.

