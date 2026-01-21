Реклама

20:35, 21 января 2026Россия

На месте удара ВСУ по Адыгее нашли фрагменты тела

Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал «Савв Аскер»

В Адыгее на месте удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обрушенных конструкциях нашли фрагменты тела. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, при разборе завалов на месте вражеского удара по аулу Новая Адыгея следователями обнаружены фрагменты человеческого тела», — написал он.

По его словам, для установления их принадлежности и числа жертв назначены специальные генетические экспертизы.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме в ауле Новая Адыгея. Кумпилов сообщал, что в результате атаки на возглавляемый им регион пострадали 13 человек. Еще 27 жителей аула находятся в пункте временного размещения.

