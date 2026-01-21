Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

BMJ Med: Разнообразие физической активности снижает риск преждевременной смерти

Регулярная физическая активность снижает риск преждевременной смерти, но решающим фактором может быть не столько объем нагрузки, сколько ее разнообразие. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные двух крупных долгосрочных когортных исследований. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Ученые отслеживали уровень физической активности более 110 тысяч человек на протяжении свыше 30 лет, учитывая не только общее время движений, но и число разных видов активности — от ходьбы и бега до силовых тренировок, плавания и работы в саду. Оказалось, что люди, которые регулярно сочетали несколько форм физической активности, имели более низкий риск смерти, даже если общий объем нагрузок у них был сопоставим с теми, кто занимался одним и тем же видом спорта.

При этом связь между активностью и продолжительностью жизни оказалась нелинейной: польза нарастала до определенного уровня, а затем выходила на плато. Исследователи отмечают, что оптимальный эффект наблюдался примерно при 20 метаболических эквивалентах (MET-часах) в неделю, а дальнейшее увеличение нагрузки не давало выраженных дополнительных преимуществ.

Авторы подчеркивают, что активный образ жизни по-прежнему остается ключевым фактором здоровья, однако чередование разных типов движений — аэробных, силовых и умеренных — может приносить дополнительную пользу. Такой подход, по их мнению, лучше отражает реальные повседневные привычки и может быть более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые выяснили, что правильное соотношение кофе, чая и воды может продлить жизнь.