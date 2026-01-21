Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:34, 21 января 2026Наука и техника

Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

BMJ Med: Разнообразие физической активности снижает риск преждевременной смерти
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Harbucks / Shutterstock / Fotodom

Регулярная физическая активность снижает риск преждевременной смерти, но решающим фактором может быть не столько объем нагрузки, сколько ее разнообразие. К такому выводу пришли исследователи, проанализировав данные двух крупных долгосрочных когортных исследований. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Medicine.

Ученые отслеживали уровень физической активности более 110 тысяч человек на протяжении свыше 30 лет, учитывая не только общее время движений, но и число разных видов активности — от ходьбы и бега до силовых тренировок, плавания и работы в саду. Оказалось, что люди, которые регулярно сочетали несколько форм физической активности, имели более низкий риск смерти, даже если общий объем нагрузок у них был сопоставим с теми, кто занимался одним и тем же видом спорта.

При этом связь между активностью и продолжительностью жизни оказалась нелинейной: польза нарастала до определенного уровня, а затем выходила на плато. Исследователи отмечают, что оптимальный эффект наблюдался примерно при 20 метаболических эквивалентах (MET-часах) в неделю, а дальнейшее увеличение нагрузки не давало выраженных дополнительных преимуществ.

Авторы подчеркивают, что активный образ жизни по-прежнему остается ключевым фактором здоровья, однако чередование разных типов движений — аэробных, силовых и умеренных — может приносить дополнительную пользу. Такой подход, по их мнению, лучше отражает реальные повседневные привычки и может быть более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые выяснили, что правильное соотношение кофе, чая и воды может продлить жизнь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о тяжелых боях в российском приграничье

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Глава округа под Москвой решил покинуть пост после обвинения в получении взятки

    Пожарный поймал щуку длиной 145 сантиметров и поставил рыболовный рекорд

    Задержание готовившего теракт в российском отделе полиции попало на видео

    Назван неочевидный и простой способ продлить жизнь

    Дочь Юлии Пересильд в откровенном образе снялась для бренда

    Разбившего табличку в память об Анне Политковской в Москве нашли и наказали

    Российскому бюджету предрекли проблемы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok