10:34, 10 ноября 2025Наука и техника

Ученые раскрыли простую «формулу долголетия»

BJN: Правильное соотношение потребления чая, кофе и воды продлевает жизнь
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Великобритании выяснили, что правильное соотношение кофе, чая и воды может продлить жизнь. Согласно исследованию, опубликованному в British Journal of Nutrition (BJN), наименьший риск преждевременной смерти наблюдается у тех, кто выпивает около семи–восьми чашек напитков в день при соотношении две части кофе на три части чая.

Работа основана на данных более 182 тысяч участников из UK Biobank, которых наблюдали в течение 13 лет. Люди, придерживавшиеся «балансированного режима», реже умирали от сердечно-сосудистых, респираторных и пищеварительных заболеваний. При этом польза проявлялась только при достаточном общем объеме жидкости — менее четырех чашек в день эффекта не давали.

Ученые объясняют, что кофе богат хлорогеновой кислотой, защищающей сосуды и кишечник, а чай содержит катехины с противовоспалительными свойствами. Вместе они усиливают антиоксидантную защиту организма.

Однако специалисты напоминают: чрезмерное потребление кофеина (более трех чашек кофе в день) может вызывать бессонницу и учащенное сердцебиение, поэтому важно соблюдать умеренность.

В сентябре специалисты выяснили, что соблюдение скандинавских диетических рекомендаций снижает риск преждевременной смерти на 23 процента.

