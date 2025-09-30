Наука и техника
13:20, 30 сентября 2025

Выявлен способствующий долголетию рацион питания

JN: Скандинавская диета связана с увеличением продолжительности жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые из Орхусского университета (Дания) показали, что следование новым скандинавским диетическим рекомендациям связано с увеличением продолжительности жизни. Исследование, опубликованное в The Journal of Nutrition (JN), показало: у мужчин и женщин средних лет в Швеции, которые придерживались этих правил питания, риск преждевременной смерти был на 23 процента ниже по сравнению с теми, кто игнорировал рекомендации.

В основе диеты — меньшее количество мяса и сахара, но большее цельнозерновых продуктов, рыбы, бобовых и нежирных молочных продуктов. Ученые отмечают, что такой рацион снижает смертность не только от всех причин в целом, но и от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Исследование опиралось на данные более 76 тысяч участников двух крупных шведских когортных проектов, где с 1997 года фиксировались пищевые привычки и образ жизни.

Авторы подчеркивают: ценность рекомендаций в том, что они учитывают не только здоровье человека, но и влияние на климат, ведь около 30 процентов антропогенных выбросов парниковых газов связано с производством и потреблением пищи.

Ранее ученые назвали рационы, которые помогают снизить риск болезни Альцгеймера: они богаты клетчаткой, омега-3 и полифенолами и поддерживают здоровую микробиоту кишечника.

