Названа ахиллесова пята переданных Киеву «Бурь»

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest («Буря»), который Киеву передали для испытаний, несет слишком мало ракет. Недостатки машины назвал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.
Комплекс на шасси багги Can-Am Maverick X3 оснащен радаром наведения израильской компании Rada, который обеспечивает целеуказание для управляемых ракет AGM-114L-7 Longbow Hellfire c активными радиолокационными головками самонаведения. Это позволяет работать по принципу «выстрелил и забыл».
Автор допустил, что Tempest сможет обнаруживать дроны-камикадзе семейства «Молния-2» и «Герань-2» на дистанции до 7 километров. При этом дальность поражения по высоте составит 2-3 километра. По словам Коца, это обеспечивает «неплохую огневую производительность» ЗРК, однако его эффективность ограничивает малый боезапас. «Ахиллесова пята Tempest — ограниченный боекомплект, всего две зенитные ракеты и их сравнительно небольшая скорость, порядка 1500 километров в час. Этого может не хватить для перехвата вдогон "Гераней" с реактивными двигателями», — говорится в материале.
Ранее в январе издание Business Insider писало, что используемые Tempest ракеты дороже дронов «Герань», которые планируют перехватывать. AGM-114L-7 остается одной из самых дорогих модификаций Hellfire.