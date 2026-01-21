Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:26, 21 января 2026Наука и техника

Названа ахиллесова пята переданных Киеву «Бурь»

Коц: Ахиллесова пята ЗРК Tempest — ограниченный боекомплект
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Press Service of the 24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Американский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest («Буря»), который Киеву передали для испытаний, несет слишком мало ракет. Недостатки машины назвал военный корреспондент РИА Новости Андрей Коц.

Комплекс на шасси багги Can-Am Maverick X3 оснащен радаром наведения израильской компании Rada, который обеспечивает целеуказание для управляемых ракет AGM-114L-7 Longbow Hellfire c активными радиолокационными головками самонаведения. Это позволяет работать по принципу «выстрелил и забыл».

Автор допустил, что Tempest сможет обнаруживать дроны-камикадзе семейства «Молния-2» и «Герань-2» на дистанции до 7 километров. При этом дальность поражения по высоте составит 2-3 километра. По словам Коца, это обеспечивает «неплохую огневую производительность» ЗРК, однако его эффективность ограничивает малый боезапас. «Ахиллесова пята Tempest — ограниченный боекомплект, всего две зенитные ракеты и их сравнительно небольшая скорость, порядка 1500 километров в час. Этого может не хватить для перехвата вдогон "Гераней" с реактивными двигателями», — говорится в материале.

Материалы по теме:
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023
СВО изменила рынок вооружений. Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
СВО изменила рынок вооружений.Огнеметный «Дракон», новые «Герани» и лазеры. Какое оружие появилось в России?
15 декабря 2025

Ранее в январе издание Business Insider писало, что используемые Tempest ракеты дороже дронов «Герань», которые планируют перехватывать. AGM-114L-7 остается одной из самых дорогих модификаций Hellfire.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Испаряет ядовитый газ». В зоне СВО обнаружили опасную «химическую приблуду» ВСУ. Как она выглядит и действует?

    Max уже стал обязательным для россиян. В каких сферах жизни без него не обойтись

    Тест на знание советских мультфильмов. Хорошо ли вы помните классику

    Госдума отказалась ограничивать вывод денег из страны мигрантами

    Звезда сериала «Очень странные дела» кардинально сменила имидж

    Адама Кадырова показали на видео на фоне слухов о возможном ДТП с его участием

    Россияне добились максимального показателя посещаемости Японии в 2025 году

    Мировые рынки залихорадило из-за новых угроз Трампа

    Российский «Модуль» запустит спутники ДЗЗ

    Россиян научили выбирать лопаты

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok