В США раскрыли стоимость стрельбы ЗРК Tempest по «Гераням»

BI: Ракеты переданного ВСУ антидронового ЗРК Tempest дороже российских «Гераней»

Переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Tempest использует ракеты, которые дороже перехватываемых дронов. Стоимость стрельбы нового комплекса раскрыли в публикации Business Insider (BI).

Отмечается, что Tempest используют для перехвата российских дронов-камикадзе семейства «Герань». Американский ЗРК несет ракеты Hellfire стоимостью около 120 тысяч долларов за единицу. Автор подчеркнул, что AGM-114L Longbow Hellfire с активной головкой самонаведения является одной из самых дорогих модификаций ракеты.

При этом стоимость производства одной «Герани-2», по различным оценкам, составляет 35-70 тысяч долларов. Кроме того, Вооруженные силы России используют дроны-приманки «Гербера», которые вынуждают противовоздушную оборону противника распылять силы. В публикации подчеркнули, что масштаб применения «Гераней» требует наличия более доступных антидроновых средств для перехвата.

Ранее издание TWZ писало, что комплекс Tempest создан для реализации тактики «стреляй и убегай». Его ракеты соответствуют принципу «выстрелил и забыл». ЗРК на шасси багги Can-Am Maverick X3 получил радар и спаренную установку для запуска ракет.