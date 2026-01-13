Реклама

20:20, 13 января 2026

Названы особенности переданного Киеву ЗРК Tempest

TWZ: Переданный Киеву ЗРК Tempest создан для тактики «стреляй и убегай»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kostya Liberov / Libkos / Getty Images

Антидроновый комплекс Tempest американского производства, который передали Киеву, создан для реализации тактики «стреляй и убегай». Особенности зенитного ракетного комплекса (ЗРК) назвали в публикации TWZ.

Отмечается, что о передаче Tempest Украине публично не сообщали. Комплекс разработала компания V2X. В основе ЗРК лежит шасси багги Can-Am Maverick X3, который несет радар и спаренную установку для запуска ракет AGM-114L Longbow Hellfire. Tempest предназначен для поражения дронов малой и средней дальности.

Автор допустил, что комплекс получил серийный радар, работающий в миллиметровом диапазоне волн. Дальность поражения целей ограничена возможностями ракеты Hellfire. Заявленная дальность AGM-114L — 8000 метров. Ракета с активной головкой самонаведения соответствует принципу «выстрелил и забыл».

«Основой конструкции является возможность использовать тактику "стреляй и убегай", быстро перемещаясь на новую позицию после выстрела, что делает Tempest менее уязвимым для обнаружения и ответного огня», — говорится в публикации.

Ранее в январе на Украине показали работу ЗРК Tempest. Считается, что ограниченное количество систем передали для полевых испытаний. Комплекс впервые представили на выставке Ассоциации армии США в октябре.

