В Сети показали новое американское вооружение Украины

В Сети появились первые кадры американского ЗРК Tempest, переданного Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продемонстрировали работу полученного от США зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Tempest. Кадры опубликовал Telegram-канал «Осведомитель».

По мнению автора канала, мобильный комплекс противовоздушной обороны был передан ВСУ для испытаний в боевых условиях. Отмечается, что ранее об официальных поставках данного вида вооружения не сообщалось.

«По всей видимости, поставки данных ЗРК произошли в ограниченном количестве, для полевых испытаний в условиях реальных боевых действий», — гласит текст публикации.

Известно, что Tempest был впервые представлен компанией-разработчиком V2X на выставке AUSA 2025 в Вашингтоне. Ракеты Longbow Hellfire с управляемым наведением способны поражать низколетящие воздушные цели, включая самолеты, вертолеты и дроны, на расстоянии до восьми километров.

Ранее американские аналитики отметили, что Россия выработала эффективную тактику по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины.