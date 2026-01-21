Обломки беспилотника упали на НПЗ на Кубани

На Афипском НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков БПЛА

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае. Об этом написали в оперативном штабе региона в Telegram-канале.

Известно, что после падения обломков дрона на НПЗ произошел пожар, который оперативно ликвидировали. «Пострадавших и повреждений инфраструктуры нет», — сообщили в оперштабе.

На месте происшествия работают специальные и экстренные службы.

Ранее Shot сообщил, что под ударом Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались Краснодарский край и Орел. Позже появилась информация о пожаре в Новой Адыгее.