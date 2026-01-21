Реклама

02:00, 21 января 2026

Опытная секс-работница пожаловалась на искусственный интеллект

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

Британская БДСМ-госпожа Мелисса Тодд рассказала, что искусственный интеллект отбирает у нее работу. Об этом пишет Metro.

По словам Тодд, впервые с ИИ она столкнулась из-за одного клиента. Тот спросил у женщины разрешения превратить одну ее фотографию в необычное видео и вскоре прислал кадры, на которых какая-то зеленая жижа льется на нее, пока она стоит в блузке и юбке. Так мужчина исполнил свою мечту, и секс-работнице не пришлось пачкаться.

Случай испугал Тодд. Ее друзья и коллеги стали рассказывать ей, как незнакомые люди генерируют их изображения откровенного характера, не спросив разрешения. Опытная БДСМ-госпожа считает, что без согласия подобное не приемлемо.

По ее словам, хотя она и привыкла обнажаться перед другими людьми, но делает это по собственной воле и может это контролировать. ИИ в руках других людей не дает ей такой возможности.

Кроме того, новые технологии стали лишать ее заработка. Тодд рассказала, что у нее есть клиент, который очень любит большие часы. Раньше он присылал ей сами часы или деньги на их покупку, а теперь просто использует ИИ, чтобы изменить уже существующие видео и фотографии.

Тодд переживает, что на фоне развития технологий вскоре даже ее БДСМ-услуги перестанут быть актуальны. Например, уже существует приложение, которое заставляет пользователей становиться в угол, следит за ними с помощью камеры и кричит, если те нарушают правила. Вместо того чтобы заказывать секс-работницу, мужчины могут купить ту же машину для порки. «Я волнуюсь», — призналась Тодд, рассуждая о своем будущем.

Ранее Тодд рассказала об ученицах, которые сбежали после первого занятия по доминированию над мужчинами. По словам Тодд, они думали, что работать доминатрикс — это весело, на деле — это действительно сложно.

