Парламент Эстонии создал комиссию по «анализу влияния деятельности России»

ERR: Парламент Эстонии создал комиссию для анализа «влияния деятельности России»

Парламент Эстонии создал комиссию для анализа «влияния деятельности России». Об этом сообщает ERR.

«Рийгикогу сформировал следственную комиссию, целью которой будет систематический анализ деятельности по оказанию влияния, способов финансирования со стороны Российской Федерации, ее связей с публичным сектором Эстонии, пропагандистских проектов и сопряженных с ними рисков», — пишет издание.

В пояснительной записке указано, что деятельность России якобы направлена на ослабление безопасности Эстонии и ее способности к сопротивлению.

Ранее министр обороны республики Ханно Певкур заявил, что Эстония готова участвовать в учениях НАТО в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины.