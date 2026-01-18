Реклама

21:36, 18 января 2026Мир

Эстония пригрозила Трампу

Певкур: Эстония будет участвовать в учениях НАТО в Гренландии
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergei Stepanov / Xinhua / Global Look Press

Эстония готова участвовать в учениях НАТО в Гренландии, несмотря на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины. Об этом в интервью ERR сообщил эстонский министр обороны Ханно Певкур.

«Наша позиция в этом смысле никак не изменилась. Мы готовы участвовать в этих учениях, и, на мой взгляд, увязывать учения НАТО с вопросами, связанными с экономикой, не совсем разумно», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что Эстония не боится пошлин Трампа и готова отправить на учения в Гренландию минимум одного военнослужащего.

Ранее о готовности отправить войска на остров заявил глава МИД Эстонии Магнус Цахкна. «Эстония вносит свой вклад в планирование европейских военных учений и готова принять участие в них, если поступит такая просьба», — написал дипломат.

    
