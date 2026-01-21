Реклама

Пентагон сократит участие США в 30 структурах НАТО

Яна Лаушкина

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Военное министерство США планирует сократить участие страны в консультативных группах НАТО. Об этом пишет Washington Post (WP).

Издание сообщает, что Пентагон решил сократить участие США в 30 структурах НАТО. Вместо одномоментного вывода Пентагон намерен просто не заменять персонал по мере окончания срока действия их назначений. Уточняется, что участие США в деятельности полностью не прекращается.

Ранее бывший старший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор поддержал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о кризисе НАТО.

До этого Лавров также заявлял, что для урегулирования конфликта на Украине нужно устранить его первопричины и надежно гарантировать безопасность России.

