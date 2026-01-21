Реклама

Песков высказался о росте цен на фоне повышения НДС

Песков заявил о готовности правительства РФ обсудить рост цен при необходимости
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Vladimir Andreev / Globallookpress.com

Российское правительство самостоятельно отслеживает ситуацию с ростом цен на товары и услуги в стране на фоне повышения НДС. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, Кабмин обсудит рост цен при необходимости. «Что касается роста цен [на товары и услуги в стране в связи с повышением НДС], то, конечно, в первую очередь правительство само отслеживает эти процессы», — высказался он.

Ранее сообщалось, что в Кремле в настоящее время не ожидают выхода инфляции в России за пределы запланированных на текущий год 4-5 процентов.

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке составили 5,59 процента, достигнув 5,24 процента в продовольственном сегменте. При этом за первые 12 дней 2026 года цены в России выросли сразу на 1,26 процента, в том числе на 1,4 процента подорожали продукты.

