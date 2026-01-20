В Кремле высказались о росте цен

Песков: Опасений по поводу сохранения инфляции в пределах 4-5 % сейчас нет

В Кремле в настоящее время не ожидают выхода инфляции в России за пределы запланированных на текущий год 4-5 процентов. Так ответил на соответствующий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

«Пока таких опасений нет», — сказал он, отметив, что власти отслеживают и анализируют ситуацию с ростом цен в стране. «И по мере необходимости состоятся обсуждения», — приводит слова Пескова РИА Новости.

Прогноз по поводу инфляции в 2026 году, о котором идет речь Банк России высказал в октябре.

По итогам прошлого года темпы роста цен на российском потребительском рынке составили 5,59 процента, достигнув 5,24 процента в продовольственном сегменте. При этом за первые 12 дней 2026 года цены в России выросли сразу на 1,26 процента, в том числе на 1,4 процента подорожали продукты.