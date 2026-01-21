Реклама

09:08, 21 января 2026

Популярная певица снялась в бикини для журнала

Популярная певица Tyla в бикини снялась для журнала Vogue
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Kat Irlin / Vogue China

Популярная южноафриканская певица Тайла Ситал, более известная как Tyla, в купальнике снялась для китайской версии журнала Vogue. Посты появились на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница хита Water предстала на одном из кадров, сидя у скалы на песчаном пляже. Она позировала в красном бикини, дополнив образ блестящим анклетом и цепочкой с кулоном на шее. В то же время звезду запечатлели в прозрачных кружевных колготках и блузке и в черном боди на мотоцикле.

Известно, что автором съемки стала уроженка России, нью-йоркская фотохудожница Кэт Ирлин.

Ранее в январе известная подруга Ирины Шейк, новозеландская и британская топ-модель ирландского происхождения Стелла Максвелл снялась топлес для журнала Issueissue.

