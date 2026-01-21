Реклама

Экономика
18:41, 21 января 2026Экономика

Поставки российской водки в страну БРИКС взлетели

Минпромторг Индии: Поставки российской водки выросли почти втрое
Кирилл Луцюк

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

За период с января по октябрь 2025 года Индия в 2,9 раза увеличила импорт российской водки. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министерство торговли и промышленности этой южноазиатской страны.

Поставки оцениваются в 820 тысяч долларов, что стало максимумом за два года. Всего за десять месяцев минувшего года Индия приобрела этого спиртного напитка почти на 22,3 миллиона долларов. В 2024 году речь шла о 18,6 миллиона. Основным импортером оказалась Швеция (7,8 миллиона долларов). Кроме того, Франция поставила водки на 5,4 миллиона, Сингапур на 3,2 миллиона, ОАО на 1,8 миллиона и Черногория на миллион. Россия же расположилась на шестом месте.

Уточняется, что экспорт российского джина в Индию достиг 130 тысяч долларов против 30 тысяч долларов в январе-октябре 2024 года.

По другим данным, с января по октябрь 2025 года Россия продала Индии около 520 тонн крепкого алкоголя, включая водку, джин, виски и настойки на 900 тысяч долларов. Достигнутый показатель оказался в три раза выше того, что имел место в аналогичный период 2024 года.

