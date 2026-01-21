Появилось видео с последствиями атаки ВСУ на Адыгею

Опубликовано видео с разрушениями после атаки ВСУ на Адыгею

Опубликовано видео с разрушениями после атаки ВСУ на Адыгею. Запись выложил блогер Борис Рожин в Telegram.

Об атаке дронов ВСУ на республику стало известно в ночь на 21 января. В результате начался пожар в многоквартирном жилом доме в поселке Новая Адыгея. Повреждения получили квартиры и припаркованные автомобили, 15 машин сгорели.

На записи, сделанной в темное время суток, видны сгоревшие автомобили жителей. На одном из фасадов многоквартирного жилого дома выбиты почти все стекла. Автостоянка, с которой производится съемка, покрыта копотью и мелким мусором, образовавшимися вследствие пожара.

По мнению военкора Евгения Поддубного, ударов по Республике Адыгея ВСУ рассчитывали достичь двух целей. Помимо очевидного стремления нанести ущерб, украинские войска хотели запугать россиян и вызвать панику, заявил он. Подобные атаки приведут к решительным ответным действиям, подчеркнул журналист.

