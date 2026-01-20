Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 20 января 2026Мир

Премьер Гренландии призвал население готовиться к вторжению США

Премьер Гренландии Нильсен: Население должно быть готово к вторжению США
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

США могут вторгнуться в Гренландию, так что население и власти острова должны быть к этому готовы. Об этом заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, его цитирует Bloomberg.

«Военный конфликт маловероятен, но исключить его нельзя», — считает политик. Он отметил, что сейчас власти острова формируют рабочую группу, цель которой — помочь населению подготовиться к возможным изменениям и сбоям в повседневной жизни.

Кроме того, сейчас правительство готовит рекомендации для населения. Одна из них — иметь дома запас провизии как минимум на пять дней.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскритиковала президента США Дональда Трампа за решение ввести пошлины против ЕС из-за ситуации вокруг Гренландии и пообещала, что ответ европейцев на подобные меры будет «непоколебимым, единым и соразмерным».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

    Трамп спрогнозировал рост ВВП США

    Трамп отказался считать Сомали страной

    Долина спела про кровную месть после завершения истории с квартирой

    Премьер Гренландии призвал население готовиться к вторжению США

    Уиткофф оценил переговоры с Дмитриевым в Давосе

    Трамп заявил о любви к Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok