Раскрыта реакция правоохранителей на обрушение крыши в российском торговом центре

СК возбудил дело после обрушения крыши в ТЦ в Новосибирске

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что на данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

По сведениям мэрии, изначально здание будущего торгового центра по улице Наумова было одноэтажным. Прежде здесь располагалась автомойка, но позднее владельцы надстроили еще один этаж. Предположительной причиной обрушения кровли является некачественная уборка крыши.

