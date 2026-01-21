Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:58, 21 января 2026Силовые структуры

Раскрыта реакция правоохранителей на обрушение крыши в российском торговом центре

СК возбудил дело после обрушения крыши в ТЦ в Новосибирске
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Моя Первомайка»

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения крыши ТЦ в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) России по Новосибирской области.

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее сообщалось, что на данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

По сведениям мэрии, изначально здание будущего торгового центра по улице Наумова было одноэтажным. Прежде здесь располагалась автомойка, но позднее владельцы надстроили еще один этаж. Предположительной причиной обрушения кровли является некачественная уборка крыши.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уиткофф высказался о прогрессе в завершении конфликта на Украине

    Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон

    ИИ-эротика может подставить пользователей нейросетей. Как закон в России смотрит на такой контент 18+

    Москвичей предупредили о затяжных морозах

    Количество нераспроданных машин в России подсчитали

    Врач рассказал о главных провокаторах проблем со здоровьем в XXI веке

    Раскрыто происхождение опасной «химической приблуды» ВСУ

    Стали известны условия повторного аукциона по продаже аэропорта Домодедово

    Сразу двоих замминистра задержали в российском регионе за хищения из бюджета

    Госдума рассмотрела проект о запрете депортации одной категории иностранцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok