Россия
13:24, 21 января 2026Россия

Люди пострадали при обрушении крыши торгового центра в российском городе

Два человека пострадали при обрушении крыши торгового центра в Новосибирске
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Люди пострадали при обрушении крыши торгового центра (ТЦ) в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

«На данный момент известно о двух пострадавших. Им оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении. Там добавили, что работы на месте произошедшего продолжаются.

Какой-либо другой информации о ЧП в российском городе на данный момент нет.

О происшествии в Новосибирске стало известно ранее 21 января. По предварительным данным, повреждения получили автомобили, припаркованные рядом со зданием. Затем появилось видео с моментом обрушения.

