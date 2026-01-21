Реклама

Россия
13:18, 21 января 2026Россия

Появилось видео с обрушением торгового центра в столице региона России

Mash опубликовал видео обрушения крыши торгового центра в Новосибирске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появилось видео обрушением крыши торгового центра (ТЦ) в Новосибирске. Ролик опубликовал Mash Siberia в Telegram.

На кадрах видно, как второй этаж здания начинает обрушаться по всей площади. В этот момент рядом проходят люди.

По словам местных жителей, ТЦ перестроили из автомойки, добавив к ней второй этаж. Предположительно, к обвалу привело скопление снега на крыше.

На данный момент известно о двоих пострадавших, пишет ТАСС со ссылкой на мэрию региональной столицы.

Ранее в Новосибирске рухнул навес горнолыжного комплекса «Альбатрос». Причиной стала некачественная уборка снега.

