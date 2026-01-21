Реклама

Экономика
16:04, 21 января 2026Экономика

Россиян научили выбирать лопаты

Консультант Шуракова: При выборе лопаты нужно обратить внимание на ширину ковша
Александра Качан (Редактор)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

При покупке лопаты для использования на участке важно обращать внимание на ширину ковша и ряд других факторов. О том, как правильно выбирать инструмент, россиянам рассказала консультант компании «Цикл» Мария Шуракова в беседе с «Известиями».

Она посоветовала отдать предпочтение моделям с ковшом шириной 40-50 сантиметров и глубиной около 10 сантиметров, которые позволят захватить больше снега за один раз. Для уборки легкого снега и аккуратных покрытий, в том числе плитки или асфальта, хорошо подойдут пластиковые ковши, а для подмерзших осадков — лопаты с усиленной алюминиевой кромкой, которая защитить край от износа.

По словам Шураковой, еще одной важной деталью является черенок. Его длина должна составлять 120-140 сантиметров — это поможет работать без сильного наклона. Снизить нагрузку на организм также помогут дополнительная рукоятка и изогнутая форма.

Эксперт рекомендовала водителям положить в багажник лопату длиной до 70-80 сантиметров и весом не менее килограмма, чтобы иметь возможность быстрее расчистить колеса и пространство вокруг автомобиля.

Ранее россиянам рассказали, что делать, если управляющая компания некачественно выполняет уборку снега.

