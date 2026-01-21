Россиянам раскрыли порядок действий при некачественной уборке снега

Разворотнева: Если УК не убирает снег, то стоит обращаться в орган контроля

Если управляющая компания (УК) не убирает снег с придомовой территории, то следует обратиться в орган жилищного контроля, рассказала зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Светлана Разворотнева. Порядок действий при некачественной работе УК депутат раскрыла россиянам в беседе с «Лентой.ру».

«Главным органом контроля за управляющими компаниями являются жилищные инспекции. Они по-разному могут называться в регионах. "Орган жилищного надзора" — именно по этому запросу он ищется и он как раз контролирует качество работы управляющей компании. Но это в том случае, если снег не убирается с той территории, которая является придомовой», — рассказала Разворотнева.

Если территория, которая не очищается, не отмежевана и является муниципальной, то ответственность за уборку снега лежит на муниципалитете, добавила депутат.

«Здесь нужно обращаться либо в сам муниципалитет, либо, если он не реагирует или результаты не удовлетворяют, то в прокуратуру», — рекомендовала она.

Во многих регионах есть собственные органы, которые также контролируют качество уборки снега. Например, в Москве это ОАТИ — Объединенная административно-техническая инспекция. Она контролирует не только качество уборки перед многоквартирными домами, но и также перед нежилыми Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ)

