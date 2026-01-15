Реклама

Экономика
16:08, 15 января 2026Экономика

В России взлетели продажи лопат

«Чек Индекс»: Продажи лопат в России выросли на текущей неделе в 13 раз
Дмитрий Воронин

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Продажи лопат для уборки снега в России взлетели на первой рабочей неделе в 13 раз к показателям предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает ТАСС.

Также отмечается, что за указанные три дня лопаты подорожали в среднем до 1610 рублей — на 12 процентов к уровням 1-11 января и на 51 процент к началу 2025-го. Помимо этого, поделились аналитики, 12-14 января в РФ в семь раз год к году выросло число покупок снегоуборщиков.

Год назад во второй декаде января снег в Москве растаял на фоне аномально высокой для середины зимы температуры. В 2026-м же на регион напротив обрушились снегопады, и к 11 января продажи лопат подскочили в девять раз.

Ранее эксперт рассказал «Ленте.ру» о том, что уборка снега лопатой — это хорошая физическая нагрузка, но выполнять ее нужно правильно, чтобы не навредить здоровью.

