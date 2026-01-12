«Чек Индекс»: Продажи лопат в РФ выросли в девять раз на фоне снежного коллапса

Продажи лопат в России на фоне снежного коллапса резко выросло. Об этом со ссылкой на данные «Чек Индекс» сообщает РИА Новости.

Россияне бросились скупать лопаты — с 1 по 11 января их продажи выросли в девять раз год к году. Медианная стоимость лопаты для уборки снега подскочила почти вполовину (плюс 40 процентов), до 1445 рублей.

В то же время продажи снегоуборщиков увеличились в пять раз, а продажи ручных толкателей и щеток для очистки авто от снега — в четыре раза.

По словам ведущего специалиста информационного агентства «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, лидером по высоте снежного покрова в центре России стал столичный регион. На востоке Московской области в поселке Черусти высота сугробов составляет 51 сантиметр, тогда как в соседних регионах тот же показатель не превышает 45 сантиметров. «Высокий снег, более 60 см лежит лишь на юге Архангельской области.