Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:49, 12 января 2026Экономика

Назван регион-лидер в центре России по высоте сугробов

Позднякова: Столичный регион стал лидером по высоте сугробов в центре России
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Столичный регион стал лидером по высоте снежного покрова в центре России. Об этом сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Согласно информации синоптика, на востоке Московской области в поселке Черусти высота сугробов составляет 51 сантиметр, тогда как в соседних регионах тот же показатель не превышает 45 сантиметров. «Высокий снег, более 60 см лежит лишь на юге Архангельской области. Снежный покров до 10 см установился даже в Крыму», — отметила она.

Ранее Позднякова назвала москвичам время прихода нового снегопада. По словам эксперта, очередная волна интенсивного снега обрушится на столицу в ближайшую среду, 14 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России назвало цель применения «Орешника»

    Раскрыты корни теории заговора о космической катастрофе СССР

    В Лондоне хотят похитить Путина. Что об этом говорят в Москве

    Крысы испортили авто москвича

    Россиянка наложила порчу на инспектора ДПС и попала на видео

    25 танкеров за последние три месяца 2025 года подняли флаг России

    Замерзшие семьи участников СВО довели российского министра до уголовного дела

    Выявлен неожиданный фактор риска развития деменции

    Стало известно о смерти на СВО 21-летнего бойца

    Акула оторвала руку 56-летней женщине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok